A rota alternativa foi feita na altura do Parque dos Patins - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 05/06/2022 11:37 | Atualizado 05/06/2022 11:39

Rio - O primeiro trecho da rota alternativa da ciclovia da Lagoa foi entregue neste sábado (4). A As intervenções ocorreram na altura do Parque dos Patins. O projeto prevê ainda a instalação de cancelas para fazer o bloqueio temporário da passagem em casos de fortes chuvas ou ressaca no mar que aumentem o nível de água da Lagoa Rodrigo de Freitas, causando transbordamento para a pista. Ao longo do percurso há placas indicativas que orientam quem corre ou pedala no novo caminho.Nesta segunda-feira (6), começa a obra do segundo trecho, perto do Corte do Cantagalo, com previsão de término para este mês. O serviço foi realizado pela Secretaria de Conservação com a CET-Rio, a Secretaria de Infraestrutura e a Subprefeitura da Zona Sul.Recentemente, a Prefeitura implementou também novas rotas cicloviárias para facilitar a conexão de cariocas com o transporte público . A implantação das faixas começou pelo Centro e chegou às ruas da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e de Ipanema, na Zona Sul, no final do mês de maio.