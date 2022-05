Nova ciclovia foi instalada em Ipanema - Divulgação/CET Rio

Publicado 26/05/2022 12:36

Rio- A cidade do Rio está ganhando novas rotas cicloviárias para facilitar a conexão de cariocas com o transporte público. A implantação das faixas, que começou pelo Centro, agora chega às ruas da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e de Ipanema, na Zona Sul.

Na Barra, as primeiras rotas passam pelas avenidas Afonso Taunay, Jornalista Ricardo Marinho, Gastão Senges e Felicíssimo Cardoso. Em Ipanema, foram iniciadas nas ruas Joana Angélica e Maria Quitéria.



Já no Centro da cidade, as faixas foram pintadas entre a Central do Brasil e a Orla Conde, passando pelas avenidas Marechal Floriano e Visconde de Inhaúma, e seguem na área portuária, nas ruas Barão de Tefé e Camerino, onde é grande o fluxo de bicicletas e triciclos de carga.

A medida foi implementada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e prevê alcançar 266 estações de metrô, trem, BRT, barcas e VLT, aumentando a malha atual de ciclovias em cerca de 400 quilômetros. Hoje, a cidade conta com 458km de ciclovia.

O presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis, falou sobre a importância da nova rede cicloviária: "O incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte está no nosso planejamento estratégico. Decidimos priorizar a conexão da nossa malha cicloviária com a rede de transportes da cidade e atenderemos toda a cidade, da zona sul a zona oeste", declarou.

Segundo a Prefeitura, até o fim do ano, as novas rotas vão passar por 54 estações que não têm conexão com a rede existente de ciclovias.