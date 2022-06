Fabio foi preso em Niterói, Região Metropolitana do Rio - Divulgação

Publicado 05/06/2022 17:24 | Atualizado 05/06/2022 17:24

Rio - Um criminoso foragido da Justiça de Vitória, no Espirito Santo, identificado como Fábio Alves Porto, de 51 anos, foi preso neste sábado (04), em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A ação foi realizada por agentes da 75ª DP (Rio do Ouro) coordenados pelo titular da unidade, Jorge Maranhão. Contra o preso havia três mandados de prisão por posse irregular de arma de fogo, organização criminosa, e um terceiro expedido pelo crime de homicídio qualificado.

Investigações da unidade apontaram que Fábio e o pai, José Manoel, trabalhavam na exploração do comércio ilegal de máquinas de caça niqueis no Espirito Santo. Os dois tinham uma sociedade com um terceiro homem, Leonardo Maciel do Amorim, que foi assassinado pela dupla em 2004. Pai e filho tinham como objetivo assumir o controle dos negócios de forma autônoma.

Leonardo foi morto ao ser interceptado por criminosos em outro veículo, no bairro Jardim América, em Cariacica, no Espírito Santo. Ele foi atingido por diversos disparos de pistola calibre .45mm.



Fábio fugiu para Niterói depois da morte do pai e no estado do Rio, chegou a ser preso em flagrante por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e exploração de comércio ilegal de máquinas de caça niqueis em 2010.



Ele também é acusado de estelionato envolvendo veículo em Niterói. Uma pistola calibre .380mm foi localizada na residência do criminoso. Após a prisão, ele foi conduzido para a sede da 75ª DP para procedimentos de praxe.