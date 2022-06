Famílias aproveitaram o tempo ensolarado ao ar livre para se divertir - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 05/06/2022 15:23 | Atualizado 05/06/2022 15:38

Rio - Depois de uma semana chuvosa, o domingo amanheceu da maneira como cariocas gostam: ensolarado e fresco. Com o tempo firme e temperatura agradável, muitas famílias aproveitaram o dia para se divertir ao ar livre. De acordo com a previsão meteorológica do Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura, a temperatura da cidade durante nos próximos dias vai ser estável, com ventos de fracos a moderados.

Para a designer Luciene Gonçalves, que decidiu aproveitar o domingo de sol para passear com o seu cachorro na Praia do Leblon, Zona Sul, a mudança do tempo é motivo de alegria após seguidos finais de semana com tempo nublado.

"Ter um solzinho com um tempo mais fresco é maravilhoso. Eu tenho costume de andar de bicicleta na orla da praia, mas hoje optei por aproveitar o sol para passear com meu cachorro. Quando o tempo abre fica agradável para passear com ele, é diversão instantânea. Com sol, muitas crianças param para brincar com ele, principalmente quando a praia está lotada, como hoje. Com chuva, a praia ficava deserta e hoje muitas famílias aproveitaram para caminhar. É uma dádiva poder aproveitar esse domingo porque apesar do sol, o clima está bem fresco", comemora.



No decorrer dos próximos dias, os termômetros alcançam a máxima de 30 °C, enquanto a mínima será de 13 °C. Segundo a previsão, a maioria dos dias serão de sol na cidade, com céu claro a parcialmente nublado, com redução de nebulosidade e sem previsão de chuvas.



Confira a previsão completa para a semana no Rio



Segunda-feira (6): O tempo seguirá estável na cidade do Rio, com céu claro a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e sem previsão de chuva. A temperatura será estável, com máxima prevista de 26°C. e a mínima de 13°C.



Terça-feira (7): O tempo será muito semelhante ao do dia anterior, a previsão aponta céu claro a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e sem previsão de chuva, porém, a temperatura da cidade será elevada. A máxima será de 30°C. e a mínima de 15°C.



Quarta-feira (8): A previsão aponta um céu claro a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e sem chances de chuva. A temperatura máxima será de 29°C., e a mínima de 16°C.



Quinta-feira (9): A previsão pode mudar diante do restante da semana. O dia será nublado a parcialmente nublado, ventos fracos a moderados e com chuva fraca isolada durante a noite. A temperatura máxima será de 27°C., e a mínima de 16°C.