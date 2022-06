Agente foi baleado, mas tem estado de saúde estável - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/06/2022 11:51 | Atualizado 05/06/2022 11:54

Rio - Um policial civil foi baleado e dois criminosos morreram durante uma tentativa de assalto, na noite deste sábado (4), no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. De acordo com relatos de moradores, o agente, identificado como Kleber Carnaval Filho, foi abordado por criminosos que estavam em uma motocicleta, quando passava em seu carro pela Rua Bento Gonçalves, próximo a um dos acessos à Linha Amarela.



Segundo a Polícia Militar, o 3º BPM (Méier) foi acionado para a ocorrência e informado que a vítima reagiu, atirando contra os dois bandidos. Um dos assaltantes morreu no local e outro chegou a ser socorrido. O policial também foi atingido. O agente e o criminoso foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o estado de saúde de Kleber é estável. O criminoso encaminhado para a mesma unidade de saúde não resistiu aos ferimentos e morreu. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Um revólver calibre 38 que estava com a dupla de assaltantes foi apreendido.