O acidente aconteceu na Avenida Engenheiro Souza FilhoReprodução

Publicado 05/06/2022 12:27 | Atualizado 05/06/2022 12:46

Rio - Um dos feridos em um acidente de trânsito entre dois ônibus, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (4), permanece internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul. Levi Tenório, de 45 anos, ficou ferido depois de uma colisão de frente entre os veículos, na Avenida Engenheiro Souza Filho, próximos às comunidades Muzema e Rio das Pedras, em Jacarepaguá.A Secretaria Municipal de Saúde informou, neste domingo (5), que uma outra vítima do acidente encaminhada para a mesma unidade de saúde tem quadro estável. Além deles, outros feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para hospitais municipais da cidade.No Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte, cinco pacientes que deram entrada no local já receberam alta hospitalar. Mais cinco pacientes que foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, também já foram liberados.