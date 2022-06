Furto aconteceu no Shopping Park Jacarepaguá, na Zona Oeste - Divulgação/Multiplan

Publicado 05/06/2022 13:53 | Atualizado 05/06/2022 14:03

Rio - Um casal foi preso após furtar as Lojas Americanas, no Shopping Park Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado (4).

Policiais do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para a ocorrência na loja de departamentos. Ao chegarem no local, os agentes foram levados aos dois acusados.

Com eles, havia uma mochila com produtos que teriam sido furtados na loja, entre alimentos, produtos de higiene e cosméticos.

Os acusados foram conduzidos à 32ªDP (Taquara), onde a ocorrência foi registrada.