PMs apreenderam um simulacro de pistola, uma mochila e carteira com documentos da mulher - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 05/06/2022 13:46

Rio - Uma passageira ficou ferida ao ser empurrada de um carro de aplicativo, na noite deste sábado (4), durante um assalto na Rua 24 de Maio, próximo à Travessia do Rocha, no bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio. Quatro criminosos abordaram o veículo, roubaram a mochila de Priscila Craveiro, de 37 anos, e puxaram os ocupantes para fora do automóvel. Em seguida, eles fugiram à pé com os pertences.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h43 e os militares do quartel de Ramos socorreram a vítima para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Priscila já recebeu alta hospitalar. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier), que estavam em patrulhamento na região, foram alertadas sobre o assalto e que os criminosos teriam fugido em direção à Rua Ana Neri.



Um cerco foi montado e os bandidos localizados na Rua Doutor Garnier, no bairro do Rocha. Três homens foram presos e um adolescente apreendido. Com os criminosos, os policiais militares encontraram um simulacro de pistola, uma mochila e uma carteira com documentos da passageira. Os quatro foram conduzidos à 25ª DP (Engenho Novo) e depois encaminhados à 19ª DP (Tijuca). O adolescente foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).