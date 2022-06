Quatro suspeitos foram presos na ação - Reprodução

Publicado 05/06/2022 13:22 | Atualizado 05/06/2022 13:41

Rio - Quatro suspeitos foram presos na manhã deste domingo (05) após uma perseguição, na Avenida Brasil, na Altura de Benfica, na Zona Norte do Rio. A ocorrência teve início quando agentes do 22ºBPPM (Maré) foram acionados para realizar um cerco a um veículo na via. Motoristas que passavam pelo local ficaram assustados com a ação.

Com o carro retido pelos agentes, os policiais fizeram uma busca e localizaram dois artefatos explosivos, uma pistola calibre 9mm, três carregadores com munições, 182 pinos de cocaína e uma touca ninja. A ocorrência foi encaminhada para a 21ªDP (Bonsucesso).

Por conta da ocorrência, houve retenção no trânsito desde a altura do hospital federal de Bonsucesso, mas a via já foi liberada e segue com tráfego normal.