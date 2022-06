Alice foi atingida quando comprava pipoca depois da escola - Reprodução WhatsApp O DIA

Publicado 10/06/2022 12:11

Rio - Alice Rocha, de 4 anos, apresentou melhora em seu quadro de saúde e já respira sem ajuda de aparelhos, de acordo com o avô da menina. Ela está internada há dez dias no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, quando foi baleada na cabeça enquanto comprava pipoca com a mãe na saída da escola . A criança foi atingida durante um confronto entre policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e bandidos, na Taquara, Zona Oeste.

Ao, o avô de Alice, Sandro Mariano, disse nesta sexta-feira que todos os familiares se sentem mais aliviados com a boa notícia. Na última terça-feira (7), o pai da menina, Lucas Soares, afirmou que, na manhã do mesmo dia, conversou com ela e teve uma resposta . "Mexeu as mãos quando eu falei com ela", contou.