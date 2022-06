O subtenente Fabio da Rocha Corrêa foi atingido no abdômen - Reprodução Facebook

O subtenente Fabio da Rocha Corrêa foi atingido no abdômen Reprodução Facebook

Publicado 12/06/2022 16:04

fotogaleria Rio - Uma cabo da Polícia Militar foi presa em flagrante, neste sábado, após matar o ex-marido, que era subtenente da corporação, em Bom Jesus do Itabapoana, no Norte Fluminense. Fabio da Rocha Corrêa foi atingido no abdômen e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o crime. De acordo com as primeiras informações, o assassinato teria sido motivado por ciúmes, já que o militar estava namorando outra mulher.

No momento do crime, uma equipe do 29º BPM (Itaperuna) foi acionada ao local e encontrou Kelly Monique Lopes Caraline de Almeida, que disse aos agentes que dois homens encapuzados teriam passado de carro e atirado no ex. No entanto, os policiais ouviram uma testemunha que contradisse a versão da policial, afirmando que Kelly atirou em Fabio. A PM, então, deu voz de prisão para Kelly. O local do crime foi isolado para perícia do Centro de Criminalística da Polícia Militar (CCrim).

O caso foi registrado inicialmente na 143ª DP (Itaperuna) e encaminhado à 6º Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), em Campos dos Goytacazes, por se tratar de crime militar. A mulher foi presa em flagrante e conduzida para a Unidade Prisional da Polícia Militar.

"As investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos", disse a Polícia Civil em nota.



A PM informou que o 36º BPM (Santo Antônio de Pádua), unidade de lotação do subtenente, está prestando apoio à família da vítima. As armas que estavam com Kelly e Fabio foram apreendidas.

Homenagens

Nas redes sociais, familiares e amigos deixaram mensagens emocionadas para Fabio. "Vai em paz meu amigo! As lembranças de nossa adolescência ficarão para sempre em meu coração. Que o Espírito Santo de Deus, console os nossos corações", escreveu um.

"Nossa família está em luto pelo falecimento do meu primo. Que Deus possa acalentar o coração dos meus tios e de todos os familiares", disse um parente. "Só Deus com sua infinita misericórdia para consolar nossos corações", comentou outro.