Os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira foram enterrados numa área próxima ao Rio Itaquaí - Reprodução

Publicado 16/06/2022 13:21 | Atualizado 16/06/2022 13:24

Depois de Amarildo da Costa Oliveira e Osoney da Costa confessarem que assassinaram o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, a Polícia Federal começou a investigar a participação de cinco suspeitos no crime. A informação foi divulgada pela GloboNews.

Segundo fontes, a polícia acredita que outras três pessoas ajudaram a matar Bruno e Dom, um quarto suspeito teria ajudado a ocultar os corpos e o quinto investigado seria o mandante do crime.

Na noite desta quarta-feira (15), a PF afirmou em entrevista coletiva que existem indícios mais fortes a respeito dos executores e que mais prisões podem acontecer em breve. A instituição ainda reúne elementos sobre o possível mandante e tenta descobrir se o assassinato tem ligação com outros crimes praticados pelos suspeitos. O superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Fontes, afirmou que as investigações seguem em sigilo e não é possível divulgar a motivação do crime.

Na manhã desta quinta-feira (16), a PF iniciou as buscas pela embarcação que Dom e Bruno utilizavam quando foram vistos pela última vez. Amarildo, conhecido como Pelado, contou à Polícia que afundou o barco e indicou o lugar às autoridades.