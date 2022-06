Agentes da Polícia Federal carregam os caixões com os restos mortais de Bruno Pereira e Dom Phillips - Reprodução/TV Brasil

Agentes da Polícia Federal carregam os caixões com os restos mortais de Bruno Pereira e Dom PhillipsReprodução/TV Brasil

Publicado 16/06/2022 21:55 | Atualizado 16/06/2022 21:57

Brasília - O avião da Polícia Federal (PF) que transportou os restos mortais encontrados no local das buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips pousou no Aeroporto de Brasília no fim da tarde desta quinta-feira, 16. O próximo passo da investigação passa pela no Instituto Nacional de Criminalística, no Setor Policial Sul, para a confirmação da identidade das vítimas.

Os corpos de Bruno e Dom chegaram em caixões que foram carregados pelos agentes federais, entre eles o diretor-executivo da instituição, delegado Sandro Avelar. De acordo com a confissão do pescador Amarildo da Costa Pereira, o 'Pelado', as vítimas teriam sido mortas a tiros e os corpos, esquartejados e enterrados numa região de mata fechada, próxima do Rio Itaquaí.

O irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, também está preso suspeito de participação no bárbaro crime. Outras três pessoas também são investigadas, mas as identidades são mantidas sob sigilo. As investigações continuam para apuração da suposta participação de mais pessoas no desaparecimento e para encontrar a embarcação utilizada pelos suspeitos para executar o premeditado assassinato.



O indigenista Bruno Araújo Pereira, licenciado da Fundação Nacional do Índio, e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal 'The Guardian', estavam desaparecidos desde 5 de junho, na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas.