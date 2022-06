Brasil tem seis casos de varíola dos macacos confirmados, sendo que seis em São Paulo - Reprodução/Agência Brasil

Brasil tem seis casos de varíola dos macacos confirmados, sendo que seis em São PauloReprodução/Agência Brasil

Publicado 16/06/2022 18:13 | Atualizado 16/06/2022 19:13

Indaiatuba - O sexto caso de varíola dos macacos foi registrado, nesta quinta-feira, 16, no Brasil. Com sintomas da doença, um morador de Indaiatuba testou positivo. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde, após indicação do Instituto Adolfo Lutz. Dos seis casos oficializados no país, quatro no estado de São Paulo, um no Rio Grande do Sul e outro no Rio de Janeiro. Treze casos suspeitos são monitorados.

O paciente, de 28 anos, está em isolamento e apresenta quadro clínico estável. "O paciente está em isolamento domiciliar e apresenta quadro clínico estável, sem complicações e sendo monitorado pelas Secretarias de Saúde do Estado e Município", diz a nota.



A confirmação do quarto caso em São Paulo repete a dinâmica de contaminação 'considerada importada', pois todos pacientes possuem histórico de viagem à Europa. Morador de Indaiatuba, o paciente, que esteve na Espanha recentemente, procurou na segunda-feira, 13, o Hospital Santa Ignês.

Em nota, a unidade médica informou que o homem de 28 anos apresentava 'lesões papulares' e outros sintomas que indicaram uma possível infecção pelo 'vírus monkeypox'. O isolamento foi iniciado de forma imediata, assim como o comunicando a vigilância sanitária do município.



"Procedemos a coleta de todos os exames conforme protocolo do estado e em comum acordo com a vigilância do município. Paciente segue em isolamento domiciliar sendo acompanhado pela equipe do município", informa a nota do Hospital Santa Ignês.





Outros casos em SP

São Paulo confirmou na noite de terça, feira, o terceiro caso um homem, de 31 anos, que reside na capital e está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas com bom quadro clínico. Ele também esteve na Europa. O homem cumpre quarentena em sua casa em Vinhedo, interior paulista.

O primeiro registro da doença no país foi confirmado no dia 9 de junho pelo Instituto Adolfo Lutz. O paciente, um homem de 41 anos que esteve na Espanha. Ele foi colocado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na Zona Oeste da capital, e está em bom estado clínico.