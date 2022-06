Jornalista Dom Phillips teve o corpo encontrado nesta quarta-feira pela Polícia Federal - Reprodução

Publicado 16/06/2022

São Paulo - Familiares britânicos do jornalista Dom Phillips se manifestaram, nesta quinta-feira (16), a respeito da confirmação de seu assassinato e do indigenista Bruno Pereira, no Amazonas. Em nota divulgada via redes sociais, eles se dizem de "coração partido" e agradecem pelo esforço de buscas pela dupla, "especialmente aos grupos indígenas que trabalharam incansavelmente para encontrar evidências do ataque".



"Estamos de coração partido com a confirmação de que Dom e Bruno foram assassinados e estendemos nossas mais profundas condolências a Alessandra, Beatriz e a outros membros brasileiros das famílias de ambos. Agradecemos a todos que participaram da busca, especialmente aos grupos indígenas que trabalharam incansavelmente para encontrar evidências do ataque", diz a nota.



No texto, a família também pede para que profissionais da mídia não a procurem pelos próximos dias, para que seja possível "lidar de forma privada com o que aconteceu". "No devido tempo, daremos nossa perspectiva sobre a vida e o trabalho desses homens."



Junto ao comunicado, foi divulgada novamente uma vaquinha de emergência para levantar fundos para os familiares da dupla. Até o momento, a campanha já arrecadou 51 mil dólares.

PF confirma localização de 'remanescentes humanos' em buscas

O superintendente da Polícia Federal (PF) no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, confirmou na última quarta-feira (15) que foram encontrados “remanescentes humanos” durante as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, que estão desaparecidos desde 5 de junho, na região do Vale do Javari, no oeste do estado.



Durante entrevista coletiva, Fontes afirmou que, em depoimento realizado ontem (14), o pescador Amarildo da Costa Pereira, conhecido como "Pelado”, um dos suspeitos pelo desaparecimento, confessou a participação no desaparecimento e indicou o local onde os corpos foram enterrados.



Diante da confissão, PF foi até o local do crime, onde foi realizada a reconstituição da cena do crime. Durante as escavações, as equipe encontraram “remanescentes humanos” em uma área de mata fechada.



A corporação informou que os remanescentes estão sendo coletados e serão enviados para perícia para identificação dos corpos. “Sendo comprovados que esses remanescentes são relacionados ao Dom Philips e ao Bruno Pereira, nós vamos restituir mais breve possível às famílias”, afirmou.



O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Brasil, estão desaparecidos desde 5 de junho, na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas.



De acordo com a coordenação da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Bruno Pereira e Dom Phillips chegaram na sexta-feira (3) no Lago do Jaburu, nas proximidades do rio Ituí, para que o jornalista visitasse o local e fizesse entrevistas com indígenas.



Segundo a Unijava, no domingo (5), os dois deveriam retornar para a cidade de Atalaia do Norte, após parada na comunidade São Rafael, para que o indigenista fizesse uma reunião com uma pessoa da comunidade apelidado de Churrasco. No mesmo dia, uma equipe de busca da Unijava saiu de Atalaia do Norte em busca de Bruno e Dom, mas não os encontrou e eles foram dados como desaparecidos.

Perfil

Dom Phillips era um jornalista britânico radicado no Brasil desde 2007. Ele era casado com uma brasileira e morava em Salvador, Bahia. O jornalista era colaborador de veículos prestigiados no mundo inteiro, como o britânico The Guardian e o americano The New York Times.



Dom costumava fazer matérias sobre meio ambiente e, segundo o The Guardian, desde 2018 fazia expedições para o Amazonas junto com Bruno. Com essa última viagem, o jornalista pretendia colher informações para o um livro sobre preservação ambiental que escrevia com o apoio da Fundação Alicia Patterson. A obra foi interrompida com quatro capítulos.

