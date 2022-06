Jair Bolsonaro - EVARISTO SA / AFP

Jair Bolsonaro EVARISTO SA / AFP

Publicado 16/06/2022 14:50 | Atualizado 16/06/2022 14:53

São Paulo - O presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestou nesta quinta-feira (16), no Twitter, pela primeira vez, sobre a confirmação dos assassinatos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia. "Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos!", escreveu o presidente.

Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 16, 2022



A postagem, no entanto, foi feita em resposta à nota de pesar emitida pela Funai sobre as mortes - não se trata, portanto, de uma publicação à parte na rede social. Mais cedo, já com o crime confirmado, Bolsonaro chegou a anunciar no Twitter redução de imposto de importação de vídeo game. A postagem, no entanto, foi feita em resposta à nota de pesar emitida pela Funai sobre as mortes - não se trata, portanto, de uma publicação à parte na rede social. Mais cedo, já com o crime confirmado, Bolsonaro chegou a anunciar no Twitter redução de imposto de importação de vídeo game.





Na quarta-feira, antes de a Polícia Federal dizer que o até então principal suspeito pelos assassinatos confessou o ato, o presidente declarou em entrevista que, se os dois tivessem sido mortos, estariam embaixo da água. "Peixe come. Não sei se tem piranha", afirmou Bolsonaro em entrevista a um canal no YouTube. Além disso, o chefe do Executivo brasileiro também afirmou que jornalista era 'malvisto' no Amazonas pelas denúncias reveladas em suas reportagens de crimes cometidos na região Na quarta-feira, antes de a Polícia Federal dizer que o até então principal suspeito pelos assassinatos confessou o ato, o presidente declarou em entrevista que, se os dois tivessem sido mortos, estariam embaixo da água. "Peixe come. Não sei se tem piranha", afirmou Bolsonaro em entrevista a um canal no YouTube.