Governo anuncia que irá recomendar quarta dose para pessoas acima de 40 anos - Divulgação

Governo anuncia que irá recomendar quarta dose para pessoas acima de 40 anosDivulgação

Publicado 20/06/2022 11:22 | Atualizado 20/06/2022 12:11

Brasília — O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira, 20, que irá recomendar a quarta dose da vacina contra a covid para pessoas com mais de 40 anos. A medida já valia para a faixa dos 50 anos. A orientação é para os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, após o período de quatro meses da terceira aplicação.



A pasta divulgou um balanço sobre pessoas não vacinadas e, segundo o Ministério, este público tem de seis a nove vezes mais chance de ter covid grave ou ir a óbitos do que pessoas vacinadas nos primeiros meses de 2022. A expetativa é que mais 9 milhões de pessoas sejam imunizadas com a quarta aplicação.

Segundo o ministério, cerca de 22 milhões de pessoas estão com a segunda dose em atraso no país. Em algumas cidades, como o Distrito Federal, Teresina, Belém e Rio de Janeiro, as autoridades já deram início a aplicação para esse público antes mesmo da recomendação do governo federal.

Um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que cerca de 11 milhões de doses vencem no mês de julho e 16 milhões em agosto.



Confira a recomendação de vacinas de acordo com a faixa etária:



* Quatro doses: pessoas acima de 40 anos

* Três doses: pessoas de 12 a 39 anos

* Duas doses: pessoas de 5 a 11 anos