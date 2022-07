Mirelis Diaz, mulher de Gledison Acácio, conhecido pelo apelido de 'Faraó dos Bitcoins' - Reprodução de vídeo

Mirelis Diaz, mulher de Gledison Acácio, conhecido pelo apelido de 'Faraó dos Bitcoins'Reprodução de vídeo

Publicado 04/07/2022 23:44

De cabelo preso, óculos e um caso de moleton, a venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, mulher de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como "Faraó dos Bitcoins" e preso por aplicar um golpe financeiro, divulgou um vídeo em seu recente canal aberto no Youtube no qual fala pela primeira vez sobre o assunto.

Com um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça brasileira, Mirelis, de 38 anos, não informa onde se encontra e nos 27 minutos do vídeo fez um discurso em tom de desabafo, interrompido às vezes por lágrimas.

Veja o vídeo:



"Estou vivendo uma injustiça que jamais imaginei que viveria na minha vida", disse Mirelis, que se diz uma injustiçada.



Para a venezuelana, seu maior erro foi depositar confiança nas pessoas e se deixar levar por isso algumas vezes: "Confio muito nas pessoas. Posso conhecer uma pessoa pela primeira vez e já abro o meu coração para ela. Dou a senha da minha conta bancária, meu carro...".



Em um tom mais ameaçador, Mirelis se mostra nervosa, mas diz que o momento é de "abrir a caixa de Pandora", mas sem ser específica sobre o assunto.



"Não sei se amanhã vou gravar de novo, não sei se vou colocar a cara de novo e falar do que está acontecendo. Mas eu preciso falar, desabafar, falar sobre muitas coisas", afirmou. "Tudo o que está escondido vem à tona", completou.

Operação Kryptos

Glaidson foi preso na Operação Kryptos, deflagrada pela Polícia Federal no dia 25 de agosto de 2021 com o objetivo de desbaratar um esquema fraulento do mercado de criptomoedas e que movimentou bilhões de reais.

Em maio deste ano, a Polícia Federal indiciou Glaidson por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Glaidson é réu em ações que o acusam de fraude contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e homicídios. Ele está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.