Publicado 07/07/2022 22:00 | Atualizado 07/07/2022 22:14

Brasília - Com apenas dois anos de reposicionamento de marca, a Tahto, uma das maiores empregadoras do Centro-Oeste do país, e especialista em soluções para acompanhamento da jornada do cliente, entrou no ranking das 100 melhores empresas para se trabalhar na região Centro-Oeste. O levantamento da Great Place to Work leva em consideração as empresas do mesmo segmento.



Com aproximadamente 10 mil colaboradores, a Tahto defende que, para um atendimento de excelência, o cuidado interno é fundamental. Em 2020, a empresa já havia sido certificada pela GPTW.

"O olhar para dentro é uma atenção diária e, ao reformularmos a nossa marca, essa importância ficou mais evidente. Colocamos o 'H' no centro do nosso nome pois é assim que enxergamos nossos colaboradores: eles são o centro de tudo que fazemos e valorizá-los reforça essa importância junto aos nossos parceiros e clientes", diz Uliana Prado, diretora de Gente e Cultura da Tahto.



A empresa, com sede em Goiânia (GO) possui know-how em diversos segmentos, como e-commerce, marketplaces, segurança pública, saúde, previdência e provedores de rede neutra de fibra ótica, e agora entretenimento. Desde 2007, conquistou mais de 100 prêmios nacionais, entre eles ABT, Personalidades Cliente SA e Prêmio Nacional de Telesserviço.