Dom Luiz estava internado há cerca de um mês, em São PauloReprodução: Redes Sociais

Publicado 15/07/2022 16:24

Dom Luiz de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel e chefe da Casa Imperial do Brasil, morreu aos 84 anos, nesta sexta-feira, 15. Ele estava internado há um mês no Hospital Santa Catarina, em São Paulo e seu quadro de saúde era considerado "irreversível" pela equipe médica.

Segundo a Casa Imperial, o herdeiro dos Orleans e Bragança teve poliomielite durante a infância e, recentemente, foi diagnosticado com Alzheimer. As duas doenças teriam levado a um quadro de fraqueza muscular.



A morte de Dom Luiz foi confirmada pelas redes sociais, no perfil Perfil oficial do Secretariado da Casa Imperial do Brasil:

Quem foi Dom Luiz de Orleans e Bragança

Dom Luiz de Orleans e Bragança era bisneto da princesa Isabel e chefe da Casa Imperial do Brasil. Nasceu em Mandelieu-la-Napoule, no sul da França, em 6 de junho de 1938, sendo o primogênito dos 12 filhos de Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança e de Dona Maria da Baviera de Orleans e Bragança.

Dom Luiz foi registrado no Consulado-Geral do Brasil em Paris. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os descendentes da família imperial brasileira voltaram ao país, de onde estavam afastados desde a proclamação da República, em 1889. Ele cursou Ciências Políticas e Sociais na Universidade de Paris (França) e Química e Física na Universidade de Munique (Alemanha).

O bisneto da Princesa Isabel retornou ao Brasil em 1967, estabelecendo-se em São Paulo. Ele assumiu a direção do Secretariado de seu pai, que àquela altura residia no Sítio Santa Maria, em Vassouras (RJ). Com o falecimento de Dom Pedro Henrique, em 1981, Dom Luiz ocupou o posto de chefe da Casa Imperial do Brasil.