Estudantes têm até esta segunda para se inscrever na lista de esperaDivulgação

Publicado 17/07/2022 08:56

Estudantes não foram aprovados nos curso da chamada regular do Sisu podem se inscrever na lista de espera até esta segunda-feira, 18. Os interessados devem selecionar a segunda chamada em uma das opções que se inscreveu, no portal do programa. Os selecionados serão convocados pela instituição de ensino a partir de 25 de julho.

Os estudantes devem ficar atentos, pois apenas alguns cursos aderem a segunda chamada já que as vagas desta fase já foram ofertadas na chamada regular, mas por algum motivo, não foram preenchidas. Sendo assim, quando um curso teve todas as vagas preenchidas, não haverá segunda chamada.

O candidato deve se atentar ainda à nota de corte da seleção escolhida que costuma ser mais baixa do que a chamada regular. Ainda assim, caso o aluno não atinja o mínimo, ele ainda pode ficar de fora. Caso seja aprovado, é preciso buscar a universidade para se informar sobre o prazo de matrícula.