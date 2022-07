Turbina de avião explode e voo é cancelado em Florianópolis - Reprodução

Publicado 16/07/2022 15:37 | Atualizado 17/07/2022 08:39

Passageiros de um voo comercial da Latam passaram por momentos de tenção no aeroporto de Florianópolis, nesta sexta-feira, 15. A aeronave saiu às 18h35 com destino a Guarulhos (SP), mas uma das turbinas apresentou problemas durante a decolagem. Em um vídeo do momento do ocorrido, é possível ver as faíscas e ouvir os gritos assustados de quem estava no avião.



Segundo o Floripa Airport, a decolagem foi decolagem interrompida ainda em solo, e em segurança. A aeronave retornou ao pátio do aeroporto e o voo foi cancelado. Apesar disso, não houve "impacto na operação".

Não houve relatos de feridos e o Corpo de Bombeiros disse que não foi acionado para a ocorrência. A Latam disse que os passageiros foram reacomodados em outro voo, previsto para decolar na madrugada deste sábado, 16, à 00h25. A empresa informou ainda que a aeronave passará por "manutenção, e a companhia informa que está apurando o ocorrido", destacou. A companhia alegou ainda que a turbina da aeronave não explodiu e não trata-se de um acidente.

Confira a nota na íntegra

A LATAM Brasil esclarece que a turbina da aeronave não explodiu e não trata-se de um acidente. A aeronave do voo LA3303 (Florianópolis-São Paulo/Guarulhos), programado para decolar às 18h35 desta sexta-feira (15), interrompeu seu procedimento de decolagem ainda em solo, em completa segurança, após a detecção de liberação de partículas em alta temperatura pela exaustão do motor. Não houve nenhuma emissão de fogo e necessidade de acionamento do sistema de extinção da aeronave, que passará por manutenção.



Os passageiros foram reacomodados no LA3303, que decolou na madrugada deste sábado (16), às 00h23 e pousou no destino a 1h23, e receberam toda a assistência necessária, como alimentação, hospedagem para os passageiros com conexão em Guarulhos e transporte no destino. A companhia reitera que segue as mais rigorosas normas, atendendo a regulamentação das autoridades brasileiras e internacionais. Por fim, ressalta que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas decisões visam garantir uma operação segura.