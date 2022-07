PF faz ação contra tráfico internacional de drogas - Divulgação

São Paulo - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 19, uma operação contra o tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo as investigações, funcionários terceirizados do local estavam envolvidos no esquema. Os agentes cumprem 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão, sendo pelo menos 18 ordens judiciais contra membros da equipe do aeroporto.



As equipes também atuam nas cidades de São Paulo, Sorocaba, Guarulhos, Praia Grande e em Portugal, através Interpol, após representação da Polícia Federal. A Justiça determinou ainda o sequestro de R$ 53 milhões em bens imóveis e de veículos, assim como dos valores depositados em contas bancárias e aplicações financeiras em nome dos investigados.

A investigação teve início em 2021 e, durante o período, foram apreendidos 887,5 kg de cocaína em nove diligências: três em Guarulhos, dois em Lisboa, Portugal, um em Frankfurt, na Alemanha e três em Amsterdã, na Holanda. Os maiores alvos da ação são traficantes ligados à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e já vinham sendo monitorados pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF, com sede na Lapa.



A organização criminosa contava com funcionários e prestadores de serviços para que colocassem carregamentos de cocaína dentro das aeronaves comerciais que realizavam voos regulares. As malas com as drogas eram colocadas direto no porão do avião e assim, escapavam da fiscalização e do raio-X da polícia.

Os grupos passaram a se organizar através de divisão de tarefas e responsabilidades, existindo uma coordenação hierárquica que atuava na parte externa do aeroporto e que seria responsável por adquirir e armazenar grandes quantidades de cocaína. Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, cujas penas variam de 10 a 25 anos de reclusão.

A operação foi batizada de Bulk, em a lusão a um dos compartimentos de carga de aeronaves comerciais de longo curso (bulk cargo), localizado no porão, próximo a parte traseira da aeronave.