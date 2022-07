Novo RG começa a ser emitido na próxima terça-feira - Reprodução

Novo RG começa a ser emitido na próxima terça-feiraReprodução

Publicado 22/07/2022 08:52 | Atualizado 22/07/2022 10:43

A nova carteira de identidade começa a ser emitida na próxima terça-feira, 26. Com o novo documento, o número de RG deixa de existir e apenas o CPF passará a ser considerado. O objetivo é unificar o registro em todo o país e o primeiro estado a contar com o serviço será o Rio Grande do Sul. No Brasil, hoje, cada federação pode emitir uma identidade, permitindo que uma pessoa tenha até 27 números diferentes.

Segundo a Receita Federal, para emitir o novo RG será necessário regularizar o CPF. A autarquia reforça ainda que haverá validações biográficas e biométricas antes da emissão da carteira. Após o cidadão dar entrada na confecção da nova identidade, a antiga ainda terá uma validade de 10 dias.



O novo RG entrou em vigor em 1º de março deste ano e foi estabelecido através de um decreto do governo federal. O prazo para que os institutos de identificação se adequem vai até março de 2023. Com a unificação, a autenticidade do documento poderá ser checada por QR code, mesmo offline.

As mudanças no padrão da nova carteira de identidade permitirão que o documento seja considerado en viagens, já que vai adotar o padrão internacional e contará com código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo que consta nos passaportes, e poderá ser lido por equipamentos.

Ainda assim, o passaporte se mantém necessário e o novo RG só valerá como documento em países do Mercosul.