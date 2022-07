Danilo Dupas marcou sua passagem pelo Inep com muitas polêmicas - Divulgação

Danilo Dupas marcou sua passagem pelo Inep com muitas polêmicasDivulgação

Publicado 27/07/2022 12:30 | Atualizado 27/07/2022 13:01

Danilo Dupas, comunicou sua demissão do cargo de presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta quarta-feira, 27. A informação foi repassada pelo ministro da Educação, Victor Godoy, em suas redes sociais.

Anuncio que a partir de 1° de agosto o diretor Carlos Moreno será o novo presidente do Inep, respondendo interinamente e garantindo a continuidade dos exames e avaliações fundamentais para toda a sociedade brasileira. — Victor Godoy (@victorv_godoy) July 27, 2022

O órgão é responsável pela aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 13 e 20 de novembro. "Agradeço por todo o trabalho realizado nesse período, que trouxe avanços importantes para a autarquia", disse Godoy, na publicação.



Segundo o Ministério da Educação (MEC), Carlos Moreno assumirá, a partir de agosto, o comando do órgão de maneira interina. Ele ocupa o cargo de diretor de Estatísticas Educacionais do Inep há mais de dez anos. A área é responsável pelo Censo Escolar, que reúne dados das escolas e estudantes brasileiros. Este será o quinto nome à frente do instituto no governo Bolsonaro.



Moreno é doutorando em Educação pela Universidade Católica de Brasília e mestre em Estatísticas pela Universidade de Brasília (UnB), além de ser servidor de carreira há mais de 30 anos. O órgão é responsável pela aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 13 e 20 de novembro. "Agradeço por todo o trabalho realizado nesse período, que trouxe avanços importantes para a autarquia", disse Godoy, na publicação.Segundo o Ministério da Educação (MEC), Carlos Moreno assumirá, a partir de agosto, o comando do órgão de maneira interina. Ele ocupa o cargo de diretor de Estatísticas Educacionais do Inep há mais de dez anos. A área é responsável pelo Censo Escolar, que reúne dados das escolas e estudantes brasileiros. Este será o quinto nome à frente do instituto no governo Bolsonaro.Moreno é doutorando em Educação pela Universidade Católica de Brasília e mestre em Estatísticas pela Universidade de Brasília (UnB), além de ser servidor de carreira há mais de 30 anos.

Passagem pelo Inep

Danilo Dupas assumiu o controle do Inep em fevereiro de 2021, substituindo Alexandre Lopes. Durante seu período na autarquia, houve uma debandada de mais de 30 servidores, poucas semanas antes da aplicação do Enem de 2021. A justificativa para as demissões foi "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima" do órgão.

O MEC precisou prestar esclarecimentos por conta de suspeita de interferência política na elaboração do exame. A convocação à Câmara do Deputados aconteceu após o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmar que o Enem começava a ter a "cara do governo".