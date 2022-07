São Paulo é o estado com o maior número de casos - Reprodução

São Paulo é o estado com o maior número de casosReprodução

Publicado 28/07/2022 16:22 | Atualizado 28/07/2022 16:39

O Brasil já tem 978 casos confirmados da varíola dos macacos (monkeypox), segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Ministério da Saúde. Um crescimento de 65% nas notificações da doença em uma semana.

Segundo o Ministério, a maioria (744) dos casos confirmados são do estado de São Paulo. Em seguida, o Rio de Janeiro com 177 ocorrências da doença.

A pasta ainda informa que os outros casos foram confirmados em Minas Gerais (44), Paraná (19), Goiás (13), Bahia (5), Ceará (4), Rio Grande do Sul (3), Rio Grande do Norte (2), Espírito Santo (2), Pernambuco (3), Tocantins (1), Mato Grosso (1), Acre (1), Santa Catarina (4) e no Distrito Federal (15).

Segundo o ministério, está sendo executada uma articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes.

Nesta quarta, 27, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu criar um Comitê Técnico da Emergência para a varíola dos macacos, para que as áreas técnicas de pesquisa clínica, de registro, de boas práticas de fabricação, de farmacovigilância e de terapias avançadas atuem em processo colaborativo, inclusive com os profissionais de saúde e a comunidade científica.

A expectativa é que esse comitê reúna as melhores experiências disponíveis nas autoridades reguladoras, permitindo acelerar o desenvolvimento e as ações que envolvam pesquisas clínicas e autorização de medicamentos e vacinas.

A doença



A varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo, íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Esse contato pode ser, por exemplo, um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou com secreções e mucos da pessoa infectada.



Os sintomas iniciais costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios (linfonodos) inchados, calafrios e exaustão. Em geral, entre um a três dias após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo.