São as primeiras notificações no público infantilFoto: World Health Organization

Publicado 29/07/2022 10:19 | Atualizado 29/07/2022 11:56

A Prefeitura de São Paulo confirmou o registro até o momento de três casos de varíola dos macacos (monkeypox) em crianças no município. São as primeiras notificações no público infantil, conforme informou a Secretaria Municipal da Saúde, todas estão em monitoramento, sem sinais de agravamento. No último sábado, 23, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que a doença é uma emergência de saúde pública, de interesse internacional . A entidade levou em consideração o cenário "extraordinário" da doença, que já chegou a mais de 70 países.De acordo com o município, com a nova realidade internacional, "busca-se aumentar a coordenação entre os países e reforçar os mecanismos de busca ativa, com o objetivo de implementar medidas que ajudem a conter a circulação do vírus", disse em nota.Desde os primeiros alertas da OMS para a doença, a secretaria afirma que instituiu protocolos para toda a rede pública e privada para o atendimento dos casos suspeitos. O órgão mantém operação de atendimento, diagnóstico e monitoramento.Segundo a pasta, a rede pública conta com insumos para coleta de amostras das lesões cutâneas - secreção ou partes da ferida seca - para análise laboratorial."O atendimento para os casos suspeitos de monkeypox está disponível em toda a rede municipal de saúde, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pronto-socorros e pronto atendimentos ", acrescentou a secretaria.Em uma semana, o Brasil registrou um crescimento de 65% nas notificações de varíola dos macacos. Na quinta-feira, 28, os registros chegaram a 978 casos confirmados, conforme dados do Ministério da Saúde . Há uma semana, eram 592. São Paulo é o Estado com mais registros (744), seguido do Rio (117) e de Minas Gerais (44).