Diniz morreu neste domingo vítima de um infarto - Reprodução

Diniz morreu neste domingo vítima de um infartoReprodução

Publicado 01/08/2022 09:56 | Atualizado 01/08/2022 14:04

corpo de João Paulo Diniz, de 58 anos , foi levado para a cidade de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 01, onde será ser velado e sepultado. Informações sobre velório e sepultamento não serão divulgadas e a cerimônia será restrita a amigos e familiares. Filho de Abílio Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar, o empresário sofreu um infarto no domingo, 31, em Paraty, na Costa Verde do Rio.

O corpo está sendo velado nesta segunda-feira, 1º, às 13h, em São Paulo. A previsão é de que o sepultamento seja às 17h.

Diniz era triatleta amador e um grande incentivador da prática de esportes, o investidor em setores de restaurantes e academias por todo o Brasil estava em Paraty, em um condomínio na Praia das Laranjeiras, para competir em uma prova de prova de triathlon. Ao lado do triatleta Juraci Moreira, o empresário nadou e remou por 13 km. Nas redes sociais, o atleta chegou a comemorar a resistência física de João Paulo. Ele deixa mulher e quatro filhos.

Na última semana, o empresário também havia acabado de anunciar a SIGA Latim America, uma expansão continental da SIGA (Sport Integrity Global Alliance), coalizão líder mundial em integridade no esporte. "Ontem foi um dia muito importante para o esporte. Faltando exatos 2 anos dos próximos Jogos Olímpicos, lançamos a SIGA. A nova organização conta com o apoio do Pacto Pelo Esporte, do qual sou Presidente, e chega para promover ainda mais as práticas de transparência, integridade e boa governança. A ideia é que uma coalizão internacional possa fortalecer ainda mais uma coalizão nacional. Um momento histórico para o esporte!", comemorou.

Tragédia em 2001

Em 2001, João Paulo foi vítima de um acidente aéreo, no litoral de São Paulo, que deixou a então namorada, a modelo Fernanda Vogel, e o piloto mortos. O helicóptero no qual estava o empresário caiu. Ele e o copiloto conseguiram sobreviveram, após nadarem até a praia.