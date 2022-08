A falta de entrevistadores supera a das últimas edições do Censo - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 01/08/2022 15:00

As entrevistas do Censo Demográfico começaram em todo o País na manhã desta segunda-feira, 1, mas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda tenta recrutar 15 mil funcionários temporários para chegar ao número ideal estimado de 183 mil recenseadores. O diretor de pesquisas do instituto, Cimar Azeredo, disse que é normal iniciar a pesquisa com algum déficit de equipe, mas admitiu que, dessa vez, a falta de entrevistadores supera a das últimas edições.

Azeredo atribuiu o fato à pandemia de covid-19 e aos dois adiamentos da pesquisa. Azeredo fez as afirmações a jornalistas hoje na saída da cerimônia de abertura do Censo , no Museu do Amanhã, no Centro do Rio. "Como acontece com todos os Censos, a gente nunca começa com a quantidade de recenseadores previstos. Isso é inerente ao Censo", disse o diretor do IBGE.