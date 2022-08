Motorista não se feriu com gravidade - Reprodução/Câmeras de segurança

Publicado 04/08/2022 11:52 | Atualizado 04/08/2022 15:57

Um motorista caiu do carro enquanto dirigia em uma rua da cidade de Franca, em São Paulo. O homem, que não quis ser identificado, diz que demorou a entender o que havia acontecido. O flagrante foi feito por uma câmera de segurança na tarde de sábado, 30. "Como tem a filmagem, eu só acreditei vendo. Eu nem acreditei, para falar a verdade. Até hoje eu estou abismado", afirmou ele à EPTV.

O motorista dirigia pela Rua João Pessoa, virou à direita e, ao passar por um quebra-molas, a porta do veículo abriu e ele caiu no chão. O carro subiu a calçada, passou perto de um poste e parou no fim da rua. "Eu nasci de novo. Acho que o capeta quis me matar e o meu anjo guiou o carro, porque o que aconteceu com o carro, onde ele passou ali. Acho que ele [carro] queria me largar para trás. Falou 'esse cara está muito pesado'", ironizou.



O homem explicou que estava sem cinto e que se desequilibrou ao segurar a porta. "Eu tentei pegar a porta, foi quando eu desequilibrei. Eu estava sem cinto. Se estivesse de cinto, não tinha acontecido nada. Aí a importância do cinto de segurança. Minha sorte é que eu estava devagar", contou.

Um outro carro vinha logo atrás, mas conseguiu frear e evitar um atropelamento. Os dois veículos estavam em baixa velocidade.