Alexandre Frota foi condenado a pagar R$ 50 mil a Chico Buarque por ofensas no Twitter - Reprodução

Publicado 04/08/2022 15:38 | Atualizado 04/08/2022 15:50

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) afirmou, em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 4, que realizou o pagamento da indenização por danos morais do processo movido, há cinco anos, pelo cantor e compositor Chico Buarque.

"Fala @ChicoBuarque na tarde de hoje foi depositado em Juízo os R$ 30 mil 106 reais conforme determinação judicial do Juiz responsável. Assim respeitando a decisão estou encerrando está última fase e virando a página da vida . Sucesso p Chico", escreveu o deputado, no Twitter.

Frota foi condenado em 2018, pela 36ª Vara Cível do Rio, a pagar uma indenização no valor de R$ 50 mil, por danos morais, por ter xingado Chico em posts em redes sociais. Frota também usou uma foto do artista na postagem sem a autorização dele.

A assessoria do Tribunal de Justiça do Rio ainda não confirmou o pagamento da indenização devida.