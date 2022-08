Bolsonaro recebe vaias e aplausos em churrascaria em São Paulo - AFP

Publicado 07/08/2022 21:29

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu vaias e aplausos neste domingo (7) ao visitar uma churrascaria em São Paulo. O mandatário passou no estabelecimento antes de acompanhar o jogo do Palmeiras contra o Goiás no Allianz Parque.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Bolsonaro sendo vaiado, xingado e recebendo gritos de “fora”. Diante disso, alguns internautas afirmaram que o presidente havia sido expulso da churrascaria.

E prá animar seu fim de tarde, delicie-se com Bolsonaro sendo expulso de uma churrascaria hoje aqui em SP#ForaBolsonaro pic.twitter.com/TUkWRLQVNq — Gustav (@GustavRamski) August 7, 2022

No entanto, imagens gravadas de outro ângulo mostram o chefe do Executivo recebendo aplausos e sendo chamado de “mito” por apoiadores. Ignorando os críticos, Bolsonaro cumprimentou aqueles que o elogiavam e depois deixou a churrascaria.

Presidente ⁦@jairbolsonaro⁩ deixando a churrascaria em SP antes de ir para o jogo do Palmeiras.

pic.twitter.com/7rW66mMb0R — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 7, 2022

Bolsonaro estava acompanhado pelo empresário Luciano Hang, por membros da sua campanha e pelo ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten. O mandatário também era acompanhado por equipes de segurança.

Antes de passar na churrascaria, Bolsonaro participou de um culto evangélico na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG). Já no estádio Allianz Parque, em São Paulo, ele foi recebido pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e ganhou uma camisa do time.