Droga foi apreendida em uma embarcação nas margens do Lado de ItaipuDivulgação: Polícia Federal

Publicado 16/08/2022 14:49

Paraná - Em atuação conjunta com o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), a Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta segunda-feira, 15, uma embarcação com cerca de 400 quilos de maconha nas margens do Lago de Itaipu, em Santa Helena, no estado do Paraná.

Segundo a PF, durante o patrulhamento realizado para impedir a atuação de traficantes e contrabandistas na região, os agentes identificaram uma embarcação vinda do Paraguai em direção à localidade de Vila Celeste, distrito de Santa Helena. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o carregamento seria distribuído para capitais brasileiras.

Ao ordenar a parada, o piloto da embarcação fugiu em direção ao lado brasileiro, onde atracou e escapou pela mata. Durante a revista na embarcação, os policiais encontraram a droga separada em fardos, com diversos tabletes envolvidos em sacolas plásticas.

A embarcação e a droga foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, para a o registro do flagrante e demais procedimentos.