Criança cai em buraco de 8 metros em MGDivulgação: Corpo de Bombeiros

Publicado 22/08/2022 10:28 | Atualizado 22/08/2022 11:19

Belo Horizonte - O resgate de Pedro Augusto Ferreira Alves, de apenas 8 anos, que caiu em um buraco de oito metros de profundidade enquanto brincava em Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais, acabou nesta segunda-feira, 22, após 18 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros.

O menino brincava com uma prima em um terreno que estava em obras por volta das 15h de domingo, 21, quando caiu. A prima de Pedro Augusto avisou à tia o que tinha acontecido. A família acionou o Corpo de Bombeiros para o resgate.



Segundo a corporação, a criança estava acostumada a brincar na área. A suspeita é de que o local não estava cercado ou com qualquer tipo de sinalização, indicando perigo.



O trabalho de resgate começou por volta das 17h. O fato de o terreno estar localizado em uma área de aterro dificultou a ação dos bombeiros. Como o solo é instável, havia o risco de desmoronamento de terra. A equipe de resgate cavou um acesso ao lado do buraco.



A criança foi resgatada nesta segunda-feira, 22, após 18 horas de trabalho. Pedro recebeu o primeiro atendimento dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros e depois foi encaminhado para o Hospital Regional de Patos de Minas.