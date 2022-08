Anatel realiza consulta pública sobre telemarketing ativo - Getty Images

Anatel realiza consulta pública sobre telemarketing ativo Getty Images

Publicado 21/08/2022 20:40

Brasília - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está com uma consulta pública aberta sobre atualização dos Procedimentos Operacionais para Atribuição de Recursos de Numeração. A agência está recebendo sugestões sobre uma proposta que, altera o Ato nº 10.413/2021 e, estabeleceu a obrigatoriedade de uso do prefixo 0303 para ligações de telemarketing ativo.

A iniciativa busca aprimorar as regras relativas à atribuição do código 0303, estabelecer novos restrições à utilização dos códigos de três dígitos e novas regras sobre a ativação dos recursos de numeração. Entre as alterações propostas pela agência está a obrigatoriedade das chamadas originadas e destinadas à rede de telefonia móvel apresentarem também o nome da empresa e não apenas o número.