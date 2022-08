O caso aconteceu durante o Festival de Cirandas, em Manacapuru - Reprodução/Redes Sociais

O caso aconteceu durante o Festival de Cirandas, em ManacapuruReprodução/Redes Sociais

Publicado 31/08/2022 13:28

O Governo do Amazonas informou, na tarde desta quarta-feira, 31, que alguns pacientes que estavam internados devido ao acidente durante o Festival de Cirandas no município de Manacapuru começaram a receber alta.

Na ocasião, uma alegoria da Ciranda Flor Matizada despencou de uma altura de aproximadamente 20 metros durante o desfile. Mais de 20 cirandeiros ficaram feridos. Veja o vídeo do momento do acidente:

Alegoria da Ciranda Flor Matizada despencou durante o Festival de Ciranda, no Amazonas.#ODia



Crédito: Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/eauPS24P0R — Jornal O Dia (@jornalodia) August 29, 2022

Nas últimas 24 horas, um dos feridos recebeu alta no hospital de Manacapuru. O acidente ocorreu no 24º Festival de Cirandas de Manacapuru. Desde o acidente, cinco pessoas transferidas para a rede de saúde de Manaus foram liberadas.

No Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, há três pacientes internados, sendo um em estado grave.

Outros quatro pacientes que estavam na unidade e apresentavam quadro de saúde sem gravidade foram transferidos para a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), referência para tratamento ortopédico, onde irão aguardar a realização de procedimentos cirúrgicos.

Nos hospitais Platão Araújo e João Lúcio permanecem internados três feridos em estado grave e cinco pacientes com quadro de saúde estável.

No Hospital Regional de Manacapuru, um paciente recebeu alta e outro segue internado, conforme informou a Secretaria de Saúde do município. Há ainda uma pessoa internada em unidade da rede privada na capital.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas informou que todas as vítimas do acidente recebem acompanhamento pelas equipes médicas e de enfermagem das unidades.

De acordo com investigações do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), houve uma deformidade da extremidade do guindaste que segurava a estrutura que caiu.

"O trabalho pericial é bastante técnico, minucioso. É necessário tempo para resgatar todas as informações e assim ter um laudo definitivo. A perícia tem a prerrogativa do tempo necessário para que ela seja concluída", informou o texto.

A Polícia informou que está sendo feito um levantamento de dados e informações, com análises de equipamentos, do local e de documentos.

O DPTC ainda enfatizou que este é um trabalho de certa complexidade, e os peritos envolvidos estão empenhados em determinar as causas do acidente.