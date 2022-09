Nos dias 8 e 9 de setembro, o Forte de Copacabana estará aberto à visitação sem a cobrança de ingresso - Comando Militar do Leste/Divulgação

Nos dias 8 e 9 de setembro, o Forte de Copacabana estará aberto à visitação sem a cobrança de ingressoComando Militar do Leste/Divulgação

Publicado 05/09/2022 06:00

fotogaleria Rio - Neste 7 de setembro, o Brasil comemora seus 200 anos de independência. A data simboliza o processo de construção de um país que já passou por diversas fases. Nasceu como monarquia, teve dois imperadores, viu a implantação da República, viveu períodos de ditadura e de democracia. De país agrário baseado na mão de obra escravizada e no latifúndio, passou à condição de economia moderna, com setores industrial e de serviços consolidados.

As comemorações do bicentenário da Independência mobilizam o governo federal, Estados e municípios em todo o país. Depois de dois anos sem eventos públicos, por conta da pandemia de covid, a programação dos 200 anos prevê atos cívicos-militares, exposições e até a reabertura do Museu do Ipiranga, fechado desde 2013.



Rio de Janeiro

Os festejos no Rio de Janeiro começam na manhã desta terça-feira, 6, na Vila Militar. O Exército fará um desfile na Avenida Duque de Caxias, onde haverá o desfile de soldados, veículos de combate e equipamentos.



Na quarta-feira, 7, as Forças Armadas promovem uma série de atividades. Às 8h, ocorrerá a salva de tiros de artilharia no Forte de Copacabana. A partir das 9h, uma parada naval reunirá embarcações da Marinha brasileira e de outros países. Os navios partem do Recreio dos Bandeirantes em direção à Baía de Guanabara.



Ainda na manhã de quarta, haverá apresentações de bandas de música do Exército nos bairros do Flamengo, Urca, Madureira, Lagoa, Sulacap, São Cristóvão e Méier. A programação da tarde tem início às 13h. Neste horário acontece a cerimônia comemorativa dos 200 anos da Independência na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Rainha Elizabeth.

O evento terá a apresentação da Esquadrilha CEU da Força Aérea e das bandas do Corpo de Fuzileiros Navais, do 1º Batalhão de Guardas da Força Aérea e da Polícia Militar do Rio. Em seguida, paraquedistas do Exército e da Aeronáutica farão demonstração de salto de aterragem na Praia de Copacabana. Às 15h, a Esquadrilha da Fumaça fará se apresentará.

Às 16h, horário aproximado da Proclamação da Independência, a Esquadra Brasileira e a artilharia do Forte de Copacabana executarão salvas de 21 tiros em comemoração à data. Nos dias 8 e 9 (quinta e sexta-feira), o Forte de Copacabana estará aberto à visitação sem a cobrança de ingresso.

Em Niterói, haverá um desfile cívico-militar a partir das 9h, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.



São Paulo



O ponto alto dos festejos dos 200 anos de Independência na capital paulista será a reabertura do Museu do Ipiranga. Fechado desde 2013 e após cinco anos de obras de restauração, modernização e ampliação, o edifício-monumento estará aberto ao público a partir desta quarta-feira, 7. Os primeiros visitantes serão trabalhadores que participaram da recuperação do museu, alunos e professores da rede pública. A cerimônia oficial de abertura ocorrerá na terça-feira e será restrita a autoridades e convidados.

Uma das principais atrações do museu é o quadro "Grito do Ipiranga", do artista plástico Pedro Américo, que retrata de forma idealizada o gesto de Dom Pedro I, às margens do riacho. A pintura mostra o imperador montado em um cavalo e vestindo um casaco militar. Na verdade, em 7 de setembro de 1822, ele viajava no lombo de uma mula e usava roupas comuns.



As obras de restauração e modernização do Museu do Ipiranga custaram R$ 235 milhões e foram realizadas graças à Lei Rouanet, além de doações de pessoas físicas. Segundo o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, o Museu Paulista — nome oficial do prédio — será reaberto com 11 exposições, além de uma grande mostra sobre o Bicentenário da Independência.



"A reforma mais que duplicou a área do museu, houve o restauro do jardim francês, das pontes, a recuperação do entorno, a despoluição do Riacho do Ipiranga", explica o secretário.



Brasília



Na capital federal, a programação de eventos comemorativos dos 200 anos da Independência inclui o desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios, a partir das 9h, com a apresentação de tropas e veículos de combate do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, show da Esquadrilha da Fumaça, além da participação de alunos das escolas militares. A novidade é o desfile de tratores, representando o setor do agronegócio.



No Parque da Cidade, também haverá apresentação de militares das Forças Armadas e da PM do Distrito Federal.