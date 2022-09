Ex-presidente Lula e rainha Elizabeth em visita de Estado que fez ao governo britânico em 2006 - Reprodução/Twitter/LulaOficial

Publicado 08/09/2022 16:51

Candidato ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais lamentar a morte da rainha Elizabeth II e afirmou que, quando governava o país, Brasil e Reino Unido tiveram excelentes relações diplomáticas, políticas e comerciais. Junto à mensagem, o petista publicou fotos ao lado da rainha e lembrou a visita de Estado que fez ao governo britânico em 2006.



"A Rainha Elizabeth II testemunhou e participou dos grandes eventos e processos históricos dos últimos 80 anos. Marcou era como Chefe de Estado, reinando em convivência com primeiros-ministros de diferentes linhas ideológicas", publicou Lula. "Em nosso governo, o Reino Unido e o Brasil tiveram excelentes relações diplomáticas, políticas e comerciais, marcadas pela visita de Estado em que ela nos recebeu, em 2006. Gravo na memória nosso encontro na reunião do G-20 em Londres, em 2009".



Lula manifestou suas condolências à família "e a todos que admiravam a Rainha Elizabeth II no Reino Unido e ao redor do mundo".