Vera Magalhães foi citada em 45 mil postagens nas redes sociais - Divulgação

Publicado 14/09/2022 17:46 | Atualizado 14/09/2022 17:48

Alvo de ofensas do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos), a jornalista Vera Magalhães se tornou personagem principal da repercussão do debate para o Governo de São Paulo, realizado entre TV Cultura, UOL e Folha. Entre 22h da terça, 13, e 12h desta quarta, 14, o nome da jornalista gerou cerca de 785 mil interações (postagens, likes, comentários e compartilhamentos) no Twitter, número 144% maior do que as 321,7 mil interações geradas por menções a Fernando Haddad (PT), Rodrigo Garcia (SPDB), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Vinícius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT) somados. Os dados são da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, encomendados pela startup O Pauteiro.Vera foi citada em 45 mil postagens, aproximadamente 50% mais que as 29,5 mil publicações que citaram os candidatos. Os picos de publicações sobre o tema ocorreram, sobretudo, por conta de manifestações de solidariedade à jornalista, entre 00h e 2h da madrugada desta quarta, na repercussão imediata dos ataques, e por volta das 8h, quando o ex-presidente Lula se solidarizou com Vera.Ainda de acordo com dados da Vox Radar, entre os 41,6 mil perfis que citaram o nome da jornalista neste intervalo de tempo, cerca de 40% são de viés bolsonarista, 33% não manifestam preferência política na rede, 18% são de esquerda e 9% são de direita não bolsonarista.Entre os termos mais citados nas postagens sobre as ofensas cometidas pelo deputado Douglas Garcia estão "agressão", citado em 3,7 mil postagens; "vergonha", com 2,5 mil menções; "Bolsonaro", com 2,3 mil; além de "bolsonarista" e "solidariedade", utilizados em cerca de 1,5 mil postagens.