Case de Timbaúba tem capacidade para atender a até 60 adolescentes - Reprodução

Publicado 21/10/2022 12:49

Timbaúba (PE) - Um adolescente de 16 anos morreu durante motim no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Timbaúba, na Zona da Mata em Pernambuco, na quinta-feira, 20. Doze jovens que cumprem medida socioeducativa na unidade aproveitaram a confusão para escapar e ainda não foram localizados. Não foi informado como o jovem morreu durante a rebelião.

Segundo a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), o motim começou por volta das 22h30. Os adolescentes atearam fogo em colchões espalhados pelas vias de acesso a uma das alas da unidade, dificultando a ação dos agentes socioeducativos.

Em nota, a instituição disse que as causas do óbito vão ser investigadas e que a polícia foi acionada. "A Fundação lamenta o ocorrido, já entrou em contato com a família e se responsabilizará pelo funeral".

A Polícia Militar foi acionada para realizar buscas e capturar os jovens que fugiram da unidade. Até o momento, um adolescente havia sido recapturado.

De acordo com a Funase, o Case de Timbaúba tem capacidade para atender a até 60 adolescentes e, quando a confusão começou, abrigava 57 internos.

A Funase declarou ainda que a direção, as coordenadorias de Segurança e de Inteligência e a Corregedoria da instituição foram para a unidade acompanhar a ocorrência e a apuração dos fatos.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Timbaúba, onde a causa da morte está sendo investigada.

*Com informações da Agência Brasil