Susana Naspolini, jornalista de 49 anos que morreu vítima de câncerDivulgação

Publicado 28/10/2022 15:53 | Atualizado 28/10/2022 18:07

Rio - O corpo da jornalista Susana Naspolini foi sepultado, na tarde desta sexta-feira, no Cemitério Municipal de Criciúma, em Santa Catarina. A filha da repórter, Júlia Naspolini, divulgou as informações do enterro pelas redes sociais da mãe e aproveitou para convidar amigos e familiares para a cerimônia de despedida que aconteceu em sua cidade natal. Antes do sepultamento, houve uma missa exequial celebrada pelo padre Antônio Júnior.

Na quinta-feira, fãs e amigos se despediram de Susana durante o velório realizado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. "Minha mãe era a pessoa mais generosa que conheci. Desde as pequenas coisas até as maiores. Queria que ela fosse lembrada desta forma: como essa pessoa alegre, que, mesmo com as dificuldades, sempre teve um sorriso no rosto e nunca perdeu a alegria de viver. Sempre lutou pra viver, para estar comigo. Que o sorriso dela seja lembrado sempre", declarou Júlia Naspolini à imprensa, minutes antes de deixar o local.

Susana Naspolini, de 49 anos, morreu na noite da última segunda-feira. A jornalista foi vítima de um câncer. Esta foi a quinta vez que ela enfrentou a doença, que atingiu os ossos da bacia e se espalhou para outros órgãos. Conhecida por seu jornalismo irreverente no "RJ Móvel", a repórter foi homenageada pela Prefeitura do Rio, que deu seu nome ao Parque Realengo, na Zona Oeste do Rio, previsto para ser entregue aos cariocas e fluminenses em 2024.