Caminhoneiros protestam contra a vitória de Lula na eleição e pedem a intervenção do ExércitoArquivo Pessoal

Publicado 31/10/2022 17:39

A Polícia Rodoviária Federal informou nesta segunda-feira, 31, que há 211 pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em rodovias do país. Há ocorrências em pelo menos 16 Estados. São eles: Alagoas, Amazonas, Acre, Rio Grande do Norte, Roraima, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Paraná.

O maior número de bloqueios é registrado em Santa Catarina, com 37, e o de interdições em Mato Grosso do Sul, com 22. Hoje mais cedo, a PRF informou que adota providências para o retorno da normalidade do fluxo desde o início das interdições.

Desde a noite deste domingo, 30, após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidência, manifestantes interditam rodovias pelo País. Eles pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos.