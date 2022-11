Projeto do programa Jovem Senador institui 'A Semana dos Direitos Humanos' nas escolas do país no mês de outubro - Prefeitura de Bragança Paulista/SP

Prefeitura de Bragança Paulista/SP

Publicado 16/11/2022

Brasília - Mais um projeto sugerido por participantes do programa Jovem Senador foi aprovado pelo Senado. O relator do projeto, senador Romário (PL-RJ) destacou a proposta que institui 'A Semana dos Direitos Humanos' nas escolas na semana do dia 5 de outubro em homenagem ao dia da promulgação da atual Constituição Federal.

O projeto não determina as atividades a serem realizadas pelas escolas, mas incentiva a participação da comunidade e a conscientização sobre a importância dos direitos humanos. Romário vê a iniciativa como importante passo um passo para tornar a sociedade brasileira mais solidária.

O projeto de lei teve origem em uma proposta sugerida pelos Jovem Senadores de 2014. No programa, estudantes de cada estado do país ficam uma semana no Senado e vivenciam uma experiência real de como funciona o processo legislativo. Os projetos escolhidos por eles são feitos de forma coletiva, os 27 estudantes se dividem em 3 grupos de 9 e cada grupo escolhe um projeto para ir a votação no plenário.

O senador Romário encaminhou o projeto com uma alteração em relação as cores símbolos da semana, que anteriormente eram verde e amarelo. Ele destacou a universalidade dos direitos humanos e não estabeleceu cores para representá-los.