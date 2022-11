Isabel havia sido indicada para a pasta do esporte na equipe de transição de Lula - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/11/2022 11:29 | Atualizado 16/11/2022 12:35

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além do Partido dos Trabalhadores e diversos políticos, lamentou a morte da ex-atleta de vôlei, Isabel Salgado, nesta quarta-feira, 16, aos 62 anos . Isabel havia sido indicada, na segunda-feira, 14, para a pasta do esporte na equipe de transição de Lula.

Nas redes sociais, o presidente eleito escreveu: "Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais. Seu pioneirismo no esporte abriu as portas para muitas brasileiras. Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino".

O PT também se posicionou e disse que o partido está "consternado com a notícia do falecimento da gigante do vôlei brasileiro e mundial." "Medalhista panamericana, estava na equipe de transição de governo no grupo dos esportes. Nosso carinho à família e amigos; sentiremos muito sua falta. Isabel, Presente!", escreveu.

O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) divulgou uma nota, afirmando que "o esporte brasileiro amanheceu de luto nesta quarta-feira". No texto, ele se referiu à Isabel como "ícone do vôlei feminino nas quadras e nas areias." "Com muito talento e personalidade, ela ajudou a abrir portas para a inesquecível geração que disputou as Olimpíadas de Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984. Formada no Flamengo, meu clube do coração, Isabel deixa um legado de conquistas e belos exemplos. Fica aqui registrada a minha solidariedade à família, aos amigos e aos fãs desta atleta que ficou conhecida pela força, firmeza e liderança", finalizou.

A presidente do PT, deputada reeleita Gleisi Hoffmann (PR) também se manifestou no Twitter. "Muita tristeza perdermos hoje a Isabel do Vôlei. Mulher de talento, coragem e posições firmes. Contribuiu diretamente para a vitória da democracia e estava no grupo de esportes do gabinete de transição. Nossa solidariedade à família e a todos e todas que a admiram", relatou.



Também deputado reeleito, Alexandre Padilha (PT-SP), citou, em postagem, a inclusão de Isabel no grupo de transição e relatou que ela "será lembrada por sua grandeza no esporte e na democracia."

Leila Barros (PDT), também conhecida como "Leila do Vôlei" e primeira mulher eleita como senadora no Distrito Federal, também prestou condolências. "O esporte brasileiro tem hoje um dos dias mais tristes da sua história, com a notícia da partida repentina da Isabel Salgado. Ela foi ícone de uma geração vanguardista do voleibol feminino e multicampeã nas quadras e na vida", escreveu.

Chico Alencar (PSOL), deputado federal eleito pelo Rio, afirmou que Isabel "daria sua experiência ao grupo de transição do governo Lula". "Isabel Salgado, Isabel do Vôlei, Isabel do Brasil. Campeã dentro e fora das quadras. Uma voz firme e consciente do esporte. Está na luz", publicou.

A também deputada federal eleita no Rio e atual vereadora de Niterói, Verônica Lima (PT), escreveu: "O Brasil perdeu uma de suas maiores estrelas do esporte, Isabel Salgado. Além de sua brilhante atuação nas quadras, Isabel do Vôlei, foi uma grande defensora da nossa democracia e, inclusive, estava na equipe de transição do novo governo Lula. Meus sentimentos aos familiares!"

No Amapá, o senador eleito Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade), se referiu à ela como "grandiosa nas quadras e na luta por democracia". "Ajudou o país a derrotar o autoritarismo e estava no grupo de transição do esporte. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos", completou.

Humberto Costa (PT), senador de Pernambuco, também se posicionou. "Foi com tristeza que soube da morte de Isabel Salgado, uma das maiores atletas do vôlei brasileiro. Isabel tinha um grande compromisso com a sociedade e o bem estar da população e estava participando do grupo de esportes da transição. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu.

Maria do Rosário (PT), deputada federal eleita pelo Rio Grande do Sul, disse que Isabel era "mulher de força nas quadras e fora delas".

A ex-atleta lutava contra a síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), uma condição clínica rara, e chegou a dar entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas não resistiu, na manhã desta quarta-feira, 16.

A carreira de Isabel Salgado

Isabel foi um nome marcante no vôlei brasileiro. Nascida no Rio e revelada pelo Flamengo, foi a primeira jogadora brasileira a atuar na Europa. Participou das Olimpíadas de Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984. Na época, o esporte feminino ainda lutava pela profissionalização. Após encerrar sua carreira nas quadras, ainda se arriscou no vôlei de praia, formando dupla com Jackie Silva.

Rotulada ao longo da carreira como "musa", Isabel sempre teve personalidade forte também fora de quadra. Se tornou uma voz feminina importante na defesa de suas ideias, mesmo que a postura fosse pouco comum na época.