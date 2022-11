Isabel Salgado - Getty Images

Publicado 16/11/2022 10:57 | Atualizado 16/11/2022 11:19

Rio - O Brasil perdeu, na manhã desta quarta-feira, um dos grandes nomes do esporte. Morreu, aos 62 anos, a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado. Ela faria parte da pasta do esporte na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

— Time Brasil (@timebrasil) November 16, 2022 Perda irreparável, Isabel Salgado. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos. Luto. — Ana Moser (@anabmoser) November 16, 2022



Que perda! Sentimentos a toda família! Isabel foi uma mulher muito especial! Lutadora! Querida! — Joanna Maranhão (@Jujuca1987) November 16, 2022 O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Isabel Salgado, uma das maiores referências do vôlei nacional. Formada na base do clube, Isabel deu os primeiros passos na Seleção Brasileira enquanto vestia o Manto e foi bicampeã nacional pelo Rubro-Negro… — Flamengo (@Flamengo) November 16, 2022 Há uma semana, o Brasil se despediu da Gal. Hoje, infelizmente, a Isabel ( do vôlei ) nos deixou. Uma pena que nesse momento tao importante para o país, a gente não tenha mais a presença dessas MULHERES fortes e com bastante personalidade pra falar alto. Tristeza demais!!! — Eric Faria (@ericfaria74) November 16, 2022 A morte de Isabel causou comoção no mundo dos esportes. Nas redes sociais, nomes importantes, como Ana Moser e Joanna Maranhão lamentaram a perda da ex-atleta. O Flamengo, clube onde ela começou no vôlei, também se manifestou.

O voleibol acordou com a triste e inacreditável noticia do falecimento da nossa Isabel.

Não sei nem o que dizer! Sério…

O voleibol acordou com a triste e inacreditável noticia do falecimento da nossa Isabel. Não sei nem o que dizer! Sério… A vida é mesmo um sopro…Meus sinceros sentimentos à família! — Capitão Nalbert OLY (@nalbert12) November 16, 2022 Isabel foi um nome marcante no vôlei brasileiro. Nascida no Rio e revelada pelo Flamengo, foi a primeira jogadora brasileira a atuar na Europa. Participou das Olimpíadas de Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984. Na época, o esporte feminino ainda lutava pela profissionalização. Após encerrar sua carreira nas quadras, ainda se arriscou no vôlei de praia, formando dupla com Jackie Silva.

Rotulada ao longo da carreira como "musa", Isabel sempre teve personalidade forte também fora de quadra. Se tornou uma voz feminina importante na defesa de suas ideias, mesmo que a postura fosse pouco comum na época.



Uma das cenas mais marcantes na carreira da ex-jogadora aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, em 1982. Na época, a seleção brasileira disputava um amistoso contra o Japão, com mais de 20 mil pessoas na arquibancada. As japonesas, que venciam a partida, começaram a ser hostilizadas pelo público. Isabel pegou o microfone do ginásio e fez um discurso forte, ameaçando abandonar a partida caso os xingamentos continuassem. A partida seguiu e o Brasil foi derrotado, mas os torcedores respeitaram o pedido da atleta.



Isabel deixa três filhos: Maria Clara Salgado, Pedro Solberg e Carol Solberg, todos jogadores de vôlei de praia. A ex-jogadora, inclusive, chegou a treinar e formar dupla com Carol e Maria Clara.