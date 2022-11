Local da mata onde o médico ficou em cativeiro - Divulgação/ GCM

Local da mata onde o médico ficou em cativeiroDivulgação/ GCM

Publicado 20/11/2022 10:02 | Atualizado 20/11/2022 10:07

Um médico foi sequestrado por bandidos e mantido refém por 14 horas na cidade de São Paulo. A vítima, de 40 anos, só conseguiu se libertar na manhã do último sábado (19), após passar a madrugada amarrada, em uma área de mata, na Zona Norte da capital. Com os cartões da vítima, criminosos ainda fizeram empréstimo de R$ 65 mil e transferências de mais de R$ 7 mil.

De acordo com informações da Polícia Mititar do estado de São Paulo, a vítima havia marcado um encontro através de um aplicativo de relacionamento, mas ao chegar ao local combinado foi abordado por dois homens armados. O médico, que trabalha no Hospital das Clínicas, foi levado para a mata pelos criminosos por volta de 21h40 de sexta-feira.

Ainda de acordo com a polícia, um dos bandidos levou o carro da vítima, com o celular e um cartão, enquanto um comparsa levou o homem para a mata. Durante esse período, os bandidos realizaram transações bancárias e empréstimos em nome do médico.



Em depoimento à polícia, o médico contou foi abordado em Pirituba, em uma casa que seria de uma jovem que ele conheceu num aplicativo de relacionamentos. Logo após, a vítima foi rendida por dois homens, levado para o cativeiro e obrigado a entregar as senhas da conta bancária.

No total, os criminosos fizeram um empréstimo de R$ 65 mil e transferências de mais de R$ 7 mil. Ainda sacaram R$ 2 mil e gastaram outros R$ 1 mil em compras.



Por volta de 10h30 da manhã de sábado, o médico foi liberado após o criminoso receber uma ligação e fugir.



A vítima conseguiu se desamarrar e foi ao encontro de uma equipe da Guarda Civil Metropolitana Ambiental (GCM) após 14 horas de sequestro. Os agentes ajudaram o médico e fizeram uma busca na mata para tentar localizar os criminosos, mas eles não foram encontrados.

De acordo com o guarda civil ambiental Anderson Ricardo Monteiro, o médico sofreu com torturas psicológicas o tempo todo. “Eles estavam armados, deram um disparo para amedrontar, deixar ele coagido, e ficaram fazendo saques, empréstimo e, de manhã, saíram mais uma vez com o carro dele pra fazer saques. Ali é um local que ocorre muito [esse tipo de crime], devido à dificuldade de as viaturas chegarem. Uma área de comunidade, muita mata e muitos barracos de madeira ao redor”, disse.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), disse que o caso foi registrado como roubo de veículo e extorsão no 72º Distrito Policial da Vila Penteado, também na Zona Norte. O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha na identificação dos autores e na localização do veículo da vítima.