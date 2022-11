Van bate em bloqueio de bolsonaristas em rodovia e deixa três feridos - Reprodução/Valmir Bufafa

Publicado 20/11/2022 17:21

Três adolescentes ficaram feridos após uma van bater em uma barreira de terra feita por manifestantes bolsonaristas, em União da Vitória, no sul do Paraná. O bloqueio estava na altura do quilômetro 466 da BR-153, na madrugada deste sábado (19).



A van, que seguia em excursão ao Parque Beto Carreiro World, em Santa Catarina, passava pela BR-153 quando se chocou contra a barreira de terra na pista. No veículo estavam 12 adolescentes, uma professora e o motorista.

Os três adolescentes que se feriram com o impacto da batida foram levados para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região.

Manifestantes bloquearam via na sexta-feira (18)



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes bloquearam dois trechos rodoviários na região de União da Vitória, horas antes do acidente.



Além da BR-153, também foi bloqueada pelos manifestantes, a BR-476, no quilômetro 357.



Bloqueio em rodovias



De acordo com a última atualização da PRF, existem ainda 11 bloqueios nas estradas brasileiras, todos eles no estado do Mato Grosso.

Ainda segundo a PRF, existem 19 interdições em locais onde o trânsito não foi completamente obstruído.

*Com informações do BHAZ