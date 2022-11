Rodrigo Maia é xingado por bolsonaristas em resort na Bahia - Agência Brasil

Rodrigo Maia é xingado por bolsonaristas em resort na BahiaAgência Brasil

Publicado 20/11/2022 18:21

O deputado federal Rodrigo Maia (PSDB-RJ) foi atacado neste domingo (20) por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-chefe da Câmara dos Deputados estava em um resort no litoral da Bahia acompanhado da esposa, Patrícia Vasconcelos Maia, quando foi xingado de ladrão.



Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra casal estava chegando ao local de café da manhã dos hóspedes, quando foram surpreendidos por um grupo que gritava "ladrão” e xingamentos como “filho da p***”.

Ao ser impedido de comer, Maia e a esposa se retiram do espaço, enquanto um coro gritava: "ladrão, ladrão, ladrão". Como resposta, o parlamentar fez o “L”, em referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Na gravação é possível ouvir uma mulher questionando Maia se era "gostoso tudo que você roubou do país?". Em seguida, ela se direcionou para Patrícia. "É gostoso ser casada com bandido?", indagou a moça não identificada.

O deputado federal e secretário-geral do PT, Paulo Teixeira se solidarizou com Maia e escreveu uma mensagem destinada ao parlamentar no Twitter.

"Minha solidariedade ao Rodrigo Maia, vítima de violência de extrema-direita estimulada pelo atual presidente da república, que aliás, há 20 dias não comparece ao trabalho", disse.