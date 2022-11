Evento de alto padrão aconteceu em Piracicaba - Reprodução/Redes Sociais

Evento de alto padrão aconteceu em PiracicabaReprodução/Redes Sociais

Publicado 20/11/2022 14:44 | Atualizado 20/11/2022 16:14

fotogaleria Piracicaba - Duas pessoas foram mortas a tiros durante uma confusão em uma festa de alto padrão em Piracicaba, interior de São Paulo, na madrugada deste domingo, 20, por volta das 1h20. Uma terceira pessoa ficou ferida e está internada em um hospital particular da região. No momento do tumulto, a dupla Hugo e Guilherme fazia um show.

Uma das vítimas é Heloise Magalhães Capatto, estudante de odontologia, de 23 anos, completos no sábado, 12. Segundo amigos, ela era de Elias Fausto, município a pouco mais de 50 quilômetros de Piracicaba. Leonardo Cardozo, de 26, também não resistiu aos ferimentos. Ele era técnico de transportes rodoviários e natural de Piracicaba. Um vídeo mostra um homem tentando reanimar uma das vítimas ainda no local.

Lucas Toniolo, de 27, cirurgião dentista, foi atingido na orelha e na têmpora e está internado em um hospital particular da região. De acordo com amigos, o jovem está em observação na unidade.

Testemunhas relatam que o disparo saiu do camarote da 'Festa do Fervo', no piso térreo do evento. Ainda segundo os presentes, duas das vítimas teriam sido atingidas na área restrita, enquanto uma foi baleada na pista. No entanto, de acordo com a Polícia Militar, a confusão aconteceu no estacionamento do local.

Segundo o produtor da dupla sertaneja, Matheus Erhart, o tumulto aconteceu na frente do palco. "Quando a gente tinha uma hora e 10 minutos de show, por algum motivo, aconteceu uma confusão no meio do público logo em frente ao palco, e um homem sacou uma arma de fogo e disparou", disse.

"Assim que ouvimos os disparos, retiramos imediatamente a dupla e toda nossa equipe do palco. Quando confirmado que havia vítimas no local, retiramos os artistas e banda pro hotel! Lamento pelas mortes! Dia triste!", publicou em uma rede social.

"Foi uma correria, foi traumático. Tinha bastante gente. Leram o QR Code na entrada e tinha segurança para fazer a revista, mas não fizeram. A mulher olhou para mim e disse 'não tem bolsa, pode passar'. Mas, a gente sabe que arma não se leva na bolsa", relatou uma testemunha com exclusividade para O DIA.

Diversas pessoas que estavam no evento questionaram, nas redes sociais, a segurança da festa. "Tinha tudo para ser um show sensacional, mas os seguranças são tão b****, que nem encostam na gente para fazer uma revista descente", escreveu uma.

"Como pode a segurança ser b**** assim? Deixar armado entrar no role? Que vergonha pra Piracicaba e para os organizadores!", lamentou outra. Procurada pela reportagem de O DIA, a Burn19, organizadora do evento, não retornou o contato.

Despedida

Heloise chegou a publicar um vídeo antes do show, arrumada para o evento, com a música 'Acabei de Terminar' de Hugo e Guilherme. Já na festa, a jovem apareceu cantando ao som da dupla. No início do ano, ela fez postagens marcantes em uma rede social. "Viver é uma festa", disse em uma. Em outra mais recente, escreveu: "Viva como se tudo fosse uma despedida, porque é".



De acordo com pessoas próximas, o velório da jovem, chamada carinhosamente de Helo, é realizado desde o início da tarde no Cemitério Municipal de Elias Fausto. O enterro está previsto para as 17h. Não há informações sobre o sepultamento de Leonardo.



"Doutora que topa tudo, curte até o fim! Agora você vai curtir de um lugar especial. Agradeço pela companhia, conselhos e amizade! Foi um prazer partilhar essa vida louca com você! Descanse em paz, te amo", escreveu uma amiga de Heloise nas redes sociais.



"Me pegou de surpresa essa notícia trágica hoje de manhã. Quem te conheceu, sabe como você era do bem. Ficarão ótimas lembranças dos nossos rolês. Seus aúdios épicos ficarão guardados aqui, descanse em paz, meu parceiro", lamentou um familiar de Leonardo.

Segundo a PM, as motivações do crime "ainda serão esclarecidas". O caso foi encaminhado para o 6º DP de Piracicaba.

*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci