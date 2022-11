Luiz Inacio Lula da Silva - CARLOS COSTA / AFP

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve chegar em Brasília nesta terça-feira, 22, com o desafio de evitar discursos e o uso excessivo da voz nos próximos 15 dias, prazo de recuperação. O petista passou por uma cirurgia para retirada de uma lesão na garganta no domingo, 20, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Após chegar na capital federal, a ideia é que Lula vá ao Centro Cultural Banco do Brasil (CBB) — local onde ocorrem os trabalhos da transição— já na quarta-feira, 23, para participar de reuniões internas da equipe. A presença do petista em Brasília é aguardada pelos aliados, em especial porque há expectativa de que sejam anunciados nomes dos primeiros ministros da nova gestão do Executivo.

Na semana passada, o coordenador técnico da transição, o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), afirmou que estava no aguardo da chegada de Lula para a confirmação de novos nomes do time de transição. Entre as principais pendências estão os escolhidos para composição do GT (grupo técnico) de Defesa —grupo temático que abrange as Forças Armadas.

Apesar da visita de Lula a Brasília, há uma orientação da equipe médica de que o petista faça repouso nos dias seguintes ao procedimento. O presidente eleito já está podendo falar, no entanto, sem excessos. O ideal é que ele só volte a fazer discursos dentro de uma semana.

Cirurgia

O presidente eleito passou por uma cirurgia na laringe no domingo e teve alta na segunda-feira, 21. Lula estava com leucoplasia, um tipo de lesão, que causa manchas brancas na boca. A doença foi identificada na laringe nos exames de rotina realizados no sábado, 12, antes da viagem ao Egito para a COP 27

Nas redes sociais, o petista chegou a tranquilizar os brasileiros: "Bom dia. Já em casa, depois de um pequeno procedimento. (...) Tudo resolvido e bem. Boa semana para todos", escreveu. A publicação foi acompanhada do boletim médico do caso.

"O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada ontem, no Hospital Sírio-Libanês, para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia. Ele teve alta hoje, às 7h45, e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz, Dr. Rubens Brito, Dr. Rui Imamura e Dr. Luiz Paulo Kowalski", disse o comunicado.

Lula teve câncer na garganta em 2011

Depois de uma série de exames, Lula, aos 66 anos, foi diagnosticado com um tumor localizado na laringe, em 2011. Ele recebeu tratamento com sessões de quimioterapia e também foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na ocasião. Em 2012, o presidente eleito foi considerado curado do câncer.

